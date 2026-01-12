Bonus bollette 2026 quali sono i criteri per ottenere gli sconti e quanto valgono gli importi

Il Bonus bollette 2026 offre sconti alle famiglie in difficoltà economica o con esigenze particolari, con l’obiettivo di alleviare i costi delle utenze di luce, gas e acqua. L’Arera ha stabilito gli importi e i criteri di accesso, che variano in base alla condizione economica e alle caratteristiche familiari. Questa misura si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno alle famiglie più vulnerabili, garantendo un aiuto concreto nelle spese domestiche.

L'Arera ha definito gli importi dei bonus sociali 2026, gli sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà economica o in condizioni di disagio fisico per far fronte alle spese legate alle utenze di luce, gas e acqua. Ecco quanto valgono e i requisiti per averli.

