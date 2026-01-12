Bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio | al via i lavori sull’Arenile 3

Sono iniziati i lavori di bonifica sull’Arenile 3 a San Giovanni a Teduccio, parte del progetto di risanamento del litorale nell’area di Napoli Orientale. Questa operazione rientra nel piano di interventi volto a migliorare la qualità ambientale e a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio. Il progetto mira a restituire alla comunità un’area più sicura e fruibile, nel rispetto delle normative ambientali e di tutela del patrimonio naturale.

Avanza il piano di risanamento del litorale di San Giovanni a Teduccio nell'ambito del SIN Napoli Orientale. Completati gli interventi sugli arenili 2 e 4, obiettivo spiagge fruibili entro l'estate 2026. Prosegue il percorso di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, uno dei passaggi chiave dell'Accordo di Programma per il Sito di Interesse.

