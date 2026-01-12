Bonanni analizza il recente big match tra Inter e Napoli, evidenziando come i nerazzurri mantengano un vantaggio tecnico, pur evidenziando un blocco psicologico nelle occasioni più importanti. L'articolo approfondisce le dinamiche delle sfide dirette e il ruolo delle pressioni mentali nelle prestazioni delle squadre, offrendo un’analisi equilibrata e obiettiva sulla situazione attuale dei due club in Serie A.

Inter News 24 Bonanni analizza il big match di San Siro e accende i riflettori sul tabù degli scontri diretti. Il pareggio tra Inter e Napoli ha confermato che la lotta per il titolo sarà un affare a due fino all’ultima giornata. Intervenendo a Maracanà su Tmw Radio, Massimo Bonanni ha promosso a pieni voti lo spettacolo visto in campo: «È stata una bella partita, con ritmo alto e con due squadre forti che si sono affrontate a viso aperto». Secondo l’allenatore, entrambe le compagini hanno dimostrato il loro valore, anche se ha ravvisato una leggera superiorità tecnica nei padroni di casa, parzialmente bilanciata dalle difficoltà fisiche degli ospiti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonanni parla di Inter Napoli: «I nerazzurri restano i più forti tecnicamente, ma c’è un blocco psicologico nei big match»

