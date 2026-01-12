Bomba di Rovereto il video dell' esplosione controllata

Ieri, domenica 11 gennaio, alle ore 16 circa, si è conclusa con successo la procedura di detonazione controllata della bomba di Rovereto. L'intervento, seguito con attenzione, ha permesso di neutralizzare l'ordigno in sicurezza, garantendo la tutela di cittadini e abitazioni. Questa operazione rappresenta un importante risultato nella gestione di situazioni di emergenza e sicurezza pubblica, confermando l'efficacia delle misure di intervento adottate.

Erano da poco passate le 16 di ieri, domenica 11 gennaio, quando si è potuto parlare, finalmente, di "missione compiuta". Il riferimento è alle operazioni di disinnesco della bomba d'aereo da mille libre rinvenuta nel comune di Rovereto e fatta esplodere (in totale sicurezza, si intende) dagli.

DISINNESCATA LA BOMBA DA MILLE LIBRE L’Esercito ha concluso oggi con successo l’Operazione “#Leno”, l’intervento di #bonifica che ha portato alla neutralizzazione di una bomba d’aereo da 1000 libre rinvenuta a #Rovereto. L’ordigno, una AN-M65 ris - facebook.com facebook

Rovereto, bomba della Seconda Guerra Mondiale trasferita alla cava di Pilcante #Trentino #Trento #Cronaca x.com

