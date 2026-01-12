Bologna Lucumi out per circa un mese

Jhon Lucumi sarà indisponibile per circa un mese a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, riscontrata dopo la partita tra Como e Bologna. L'infortunio si è verificato intorno al 25° minuto del match di Serie A, e l'assenza del difensore colombiano si protraerà per diverse settimane.

FLASH – #Bologna, l’esito degli esami di #Lucumi: i tempi di recupero. Novità Skorupski x.com

Calciomercato Bologna - Oggi, con il referto di Lucumi (che rischia un lungo stop), il Bologna sarà in riunione per definire il da farsi sul nodo centrale difensivo - facebook.com facebook

