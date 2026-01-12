Bologna Lucumi out per circa un mese
Jhon Lucumi sarà indisponibile per circa un mese a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, riscontrata dopo la partita tra Como e Bologna. L'infortunio si è verificato intorno al 25° minuto del match di Serie A, e l'assenza del difensore colombiano si protraerà per diverse settimane.
Uscito malconcio attorno al 25° minuto della sfida del Sinigaglia nell’ultimo turno di Serie A tra Como e Bologna, Jhon Lucumi ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Un problema fisico importante, che lo terrà dunque lontano dal rettangolo verde per una trentina di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
