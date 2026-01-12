A Como, Freuler riprende il suo ruolo di leader, portando segnali positivi anche per Bologna. Sulle fasce di gioco, però, persistono ancora diversi interrogativi. La ripresa del centrocampista svizzero sembra confermare alcune dinamiche favorevoli ai rossoblù, ma i dubbi rimangono, sottolineando l’importanza di un’analisi accurata delle strategie e delle prestazioni in vista delle prossime sfide.

A Como torna il vero Freuler e tornano indizi incoraggianti di Bologna vero: tutto fuorché una mera coincidenza. La presenza di Remo è taumaturgica, un vero balsamo sulle ferite rossoblù. Ma il ragionevole ottimismo di Vincenzo Italiano, che ha attribuito la flessione di dicembre a un deficit di ‘testa’ (nell’ultimo mese tenuta troppo alta, quando invece sarebbe servita un po’ più di sana umiltà), poggerà su basi più solide solo se il suo Bologna adesso ricomincerà a fare punti pesanti in un trittico di gare di campionato sulla carta decisamente più approcciabili. Dal trittico Inter-Atalanta-Como i rossoblù hanno spremuto un solo punto, con la conseguenza che ieri la Lazio, vittoriosa per 1-0 sul campo del Verona, in classifica ha scavalcato Freuler e soci, scivolati così al nono posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, Italiano fra risposte e dubbi. Freuler ritorna un leader a Como. Ma sulle fasce ci sono tanti rebus

Leggi anche: Bologna, Freuler verso l’uscita dalla lista UEFA: chi lo sostituirà? Italiano scioglierà i dubbi in giornata, ma c’è un favorito

Leggi anche: Bologna, Freuler inamovibile a centrocampo: Italiano deve sciogliere un ballottaggio a tre per affiancarlo. C’è un grande favorito fra i rossoblù

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le probabili formazioni di Como-Bologna; Bologna, fischi e dubbi sul futuro di Dallinga: l’olandese al bivio, c’è il prezzo; Kolasinac si ferma ancora, in dubbio per Bologna: le alternative per Palladino; Bologna, la probabile formazione di Italiano: Castro, Dallinga, Cambiaghi, Rowe….

Bologna, Italiano fra risposte e dubbi. Freuler ritorna un leader a Como. Ma sulle fasce ci sono tanti rebus - La squadra non vince da sette gare, però il mister ha rivisto la grinta e lo spirito giusti oltre alla buona prova di Remo. msn.com