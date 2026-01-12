Boicottaggio anti-USA in Danimarca per la Groenlandia | stop a Coca-Cola Netflix e altri brand americani

In risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sul possibile controllo della Groenlandia, la Danimarca ha avviato un boicottaggio contro alcuni brand americani operanti nel paese, come Coca-Cola e Netflix. Questa misura riflette le tensioni diplomatiche generate dalle parole dell’ex presidente e il rafforzarsi di una posizione critica nei confronti delle aziende statunitensi in territorio danese.

Le parole di Donald Trump sulla possibilità di “prendere il controllo della Groenlandia”, pronunciate senza particolari cautele diplomatiche, hanno innescato una reazione immediata e durissima in Danimarca. Il territorio artico, formalmente autonomo ma parte. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Boicottaggio anti-USA in Danimarca per la Groenlandia: stop a Coca-Cola, Netflix e altri brand americani Leggi anche: Coca-Cola, l’impatto locale di un brand globale. Guardando a Milano Cortina 2026 Leggi anche: Inter, cresce il peso globale del brand: accordo triennale con Coca-Cola Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Stop a Coca-Cola e Netflix, in Danimarca monta il boicottaggio anti-Usa; I leader dei partiti della Groenlandia uniti contro Trump: “Né danesi e né americani, il futuro deve…; Stop a Coca-Cola e Netflix: in Danimarca monta il boicottaggio anti-Usa; Groenlandia, la protesta passa... dalla Coca-Cola. Boicottaggio anti-USA in Danimarca: stop a Coca-Cola, Netflix e altri prodotti americani per difendere la Groenlandia - Quando Donald Trump ha dichiarato di voler prendere il controllo della Groenlandia (che piaccia o no, testuali parole), territorio autonomo danese nell’Artico, la risposta del Paese scandinavo non si ... greenme.it

In Danimarca monta il boicottaggio anti-Usa: oltre 95mila persone hanno aderito al gruppo 'Boicotta i prodotti americani' ('Boykot varer fra Usa'), nato in risposta alle rivendicazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. - facebook.com facebook

Boom di adesioni su #Fb al gruppo di boicottaggio dei prodotti "Made in #Usa" in #Danimarca, per difendere la Groenlandia. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.