Durante le Olimpiadi, Milano ospita un evento che unisce artisti di fama internazionale come Bocelli, Pausini e Mariah Carey. Le loro esibizioni, ispirate al tema dell’Armonia, rappresentano un omaggio al grande spirito di collaborazione e unità. La cerimonia, curata da Balich Wonder Studio, sottolinea l’importanza della musica come linguaggio universale, creando un momento di condivisione e riflessione per un pubblico globale.

Milano – Sul palco star della musica e del mondo dello spettacolo. Esibizioni ispirate all’idea dell’Armonia, filo rosso di tutta la cerimonia realizzata da Balich Wonder Studio. Tra il pubblico, allo stadio di San Siro, ci saranno anche capi di Stato di tutto il mondo, ad assistere alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio, con un imponente apparato di sicurezza dentro e fuori dal Meazza, che ha una capienza di circa 80mila posti. Andrea Bocelli, il Maestro canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a San Siro L’ultimo nome messo in campo è quello di Andrea Bocelli, una presenza che “rappresenta un ponte naturale tra musica e sport” e segna un grande ritorno, perché il cantautore e tenore celebre in tutto il mondo si esibì anche alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

