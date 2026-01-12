Boato e bagliore nei cieli mistero in Puglia | i video del fenomeno ipotesi bolide

Lo scorso 10 gennaio, nel tardo pomeriggio, in Puglia si è verificato un insolito fenomeno nel cielo, documentato da diverse telecamere di sorveglianza e segnalato da residenti. Il misterioso evento, caratterizzato da un boato e un bagliore, ha suscitato attenzione ma ancora senza una spiegazione ufficiale. Restano in corso approfondimenti per determinare la natura del fenomeno, ipotizzando un possibile bolide.

Lo strano e finora misterioso fenomeno, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso 10 gennaio, è stato segnalato a più riprese in Puglia e registrato nei video da alcune telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bolide luminoso nei cieli dell'Emilia Romagna: fenomeno immortalato dalla webcam di Faenza-Bocche dei Canali Leggi anche: Bagliore di luce e boato a Casamassima: "Ipotesi frammento di meteorite" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bari, il mistero del boato nelle campagne. Forse un meteorite caduto; Italia, forte boato e un lampo nel cielo: Un meteorite!; Un forte boato e un bagliore spaventano la Puglia: migliaia di segnalazioni dal barese. Ecco cosa potrebbe essere stato.; Mistero in Puglia: bagliore e forte boato segnalati dal barese (e non solo), ipotesi meteorite -. Mistero in Puglia, un forte boato e vetri tremolanti: si pensa ad un meteorite - Si indaga sulle possibili cause di un misterioso evento segnalato nella serata del 10 gennaio: un bagliore improvviso e vetri tremolanti nel sud- leccesette.it

Bari, il mistero del boato nelle campagne. Forse un meteorite caduto - Numerosi residenti della zona di Casamassima (Bari) e dei dintorni hanno segnalato nella serata di sabato un forte boato, accompagnato da un bagliore nel cielo. lagazzettadelmezzogiorno.it

Mistero in Puglia: un forte boato in serata. «Forse un meteorite» - Cosa è successo in Puglia ieri 10 gennaio nella zona del Sud- msn.com

Un bagliore e un boato, l'ipotesi di un meteorite caduto in campagna. Cos'è successo -> https://cityne.ws/pA7J3 - facebook.com facebook

Boato e bagliore nel Barese, paura tra Turi, Casamassima e Valenzano: ipotesi meteorite x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.