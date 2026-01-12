Bluey approda su Just Dance 2026 La dimostrare che i videogiochi non sono solo divertimento ma possono essere un momento di condivisione in famiglia

Bluey arriva su Just Dance 2026, offrendo un’occasione per condividere momenti di svago in famiglia. Con questa integrazione, il videogioco si conferma come un’attività che unisce divertimento e convivialità, adatta a tutte le età. Bluey, la simpaticina cagnolina amata da milioni di bambini, si inserisce perfettamente in un contesto ludico e educativo, dimostrando che i videogiochi possono essere anche un’esperienza di connessione tra genitori e figli.

