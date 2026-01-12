Blu Basket altro cambiamento nel roster | Stefanini ai saluti dopo due mesi

La Blu Basket Bergamo annuncia l'addio di Gabriele Stefanini, che dopo due mesi lascia il roster al termine del contratto temporaneo firmato a novembre. Stefanini, guardia-scorer, era stato inserito per coprire l’assenza di D’Angelo Harrison. La società prosegue così le operazioni di rinnovamento della squadra in vista delle prossime gare.

Un altro cambiamento in vista nel roster della Blu Basket Bergamo. Dopo due mesi, al termine del contratto ‘a gettone’ firmato a inizio novembre, saluta Gabriele Stefanini, guardia-scorer arrivata per supplire all’assenza prolungata del realizzatore D’Angelo Harrison. L’esperienza del numero 0 a Bergamo si chiude con 10 partite disputate e 13,8 punti di media in oltre 27 minuti di utilizzo medio a partita, aggiungendo 4 rimbalzi e 3,2 assist. Il suo futuro dovrebbe essere a Pistoia. Nelle scorse settimane c’erano stati dei dialoghi avviati per prolungare il contratto di Stefanini fino al termine della stagione in corso, ma alla fine il giocatore ha declinato la proposta, optando per tornare in Toscana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

