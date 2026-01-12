Blocca la moglie a terra le stringe il collo per non farla urlare e strappa i vestiti per stuprarla | il figlio interviene e scoppia la rissa

Una scena di violenza familiare ha coinvolto una famiglia, con un padre che ha aggredito la moglie, trattenendola e danneggiando i suoi vestiti. Il figlio, testimone della situazione, è intervenuto, scatenando un confronto fisico. L’episodio evidenzia la gravità di comportamenti violenti all’interno del nucleo familiare e la necessità di interventi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Il ragazzo si è trovato davanti una scena di brutale violenza: il padre teneva per il collo la madre per evitare che lei potesse urlare, mentre con l'altra mano premeva le dita sugli.

