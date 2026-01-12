Blitz improvviso Nuno Tavares bianconero | le cifre

Da calciomercato.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuno Tavares si avvicina alla Juventus in un’operazione che si inserisce nel contesto delle recenti cessioni della Lazio, tra cui Castellanos e Guendouzi. La trattativa si sviluppa rapidamente, con dettagli ancora da definire, e rappresenta una novità significativa per il mercato della società biancoceleste. Le cifre dell’affare e le eventuali implicazioni sono al centro dell’attenzione nelle prossime ore.

Novità importantissime in casa Lazio: dopo Castellanos e Guendouzi, è in arrivo la terza cessione eccellente.  La Lazio continua a muoversi senza sosta in questi primi giorni di calciomercato invernale. Dopo Castellanos (West Ham) e Guendouzi (Fenerbahce), il club biancoceleste sta per chiudere una terza clamorosa operazione in uscita. Nuno Tavares (Ansafoto) – calciomercato.it Il giocatore con le valigie pronte è Nuno Tavares, che nell’ultimo periodo è stato impiegato col contagocce da Sarri e che è ormai da considerarsi completamente fuori dal progetto tecnico-tattico del tecnico. Non a caso, il titolare del ruolo di terzino sinistro della Lazio è ormai Luca Pellegrini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

blitz improvviso nuno tavares bianconero le cifre

© Calciomercato.it - Blitz improvviso, Nuno Tavares bianconero: le cifre

Leggi anche: Nuno Tavares Juve: retroscena dell’estate scorsa. La Lazio ha rifiutato una super offerta da parte di questo club! La verità sul futuro dell’ex obiettivo bianconero

Leggi anche: Lazio, i convocati per l'Inter: Romagnoli c'è. Non recupera Nuno Tavares

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuno Tavares ancora ko: l'esterno dalla Lazio esce per un problema muscolare contro l'Atalanta - Contro l'Atalanta il difensore della Lazio ha accusato una ricaduta muscolare. gazzetta.it

Nuno Tavares, gli esami confermano l'infortunio all'adduttore sinistro: i tempi di recupero - Ha già iniziato le cure e sarà monitorato quotidianamente, anche se dovrebbe restare fuori una decina di giorni Nuno Tavares, uscito ... gazzetta.it

Lazio: su Tavares Juventus, Fulham ed Everton: la situazione - L’esterno portoghese fin da subito è stato fondamentale per i biancocelesti, per esempio già alla ... gianlucadimarzio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.