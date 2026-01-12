Blitz improvviso Nuno Tavares bianconero | le cifre

Nuno Tavares si avvicina alla Juventus in un’operazione che si inserisce nel contesto delle recenti cessioni della Lazio, tra cui Castellanos e Guendouzi. La trattativa si sviluppa rapidamente, con dettagli ancora da definire, e rappresenta una novità significativa per il mercato della società biancoceleste. Le cifre dell’affare e le eventuali implicazioni sono al centro dell’attenzione nelle prossime ore.

Novità importantissime in casa Lazio: dopo Castellanos e Guendouzi, è in arrivo la terza cessione eccellente. La Lazio continua a muoversi senza sosta in questi primi giorni di calciomercato invernale. Dopo Castellanos (West Ham) e Guendouzi (Fenerbahce), il club biancoceleste sta per chiudere una terza clamorosa operazione in uscita. Nuno Tavares (Ansafoto) – calciomercato.it Il giocatore con le valigie pronte è Nuno Tavares, che nell’ultimo periodo è stato impiegato col contagocce da Sarri e che è ormai da considerarsi completamente fuori dal progetto tecnico-tattico del tecnico. Non a caso, il titolare del ruolo di terzino sinistro della Lazio è ormai Luca Pellegrini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

