Blindata la nomina del segretario generale del Libero consorzio | rigettato il ricorso di Amorosia
Si conclude con esito favorevole la vicenda giudiziaria riguardante la nomina del segretario generale del Libero consorzio di Agrigento. Il ricorso presentato da Amorosia è stato rigettato, sancendo la validità della decisione amministrativa. La sentenza conferma la stabilità della gestione burocratica dell’ente e chiude definitivamente la disputa legale sulla nomina.
Si chiude con una conferma netta la battaglia giudiziaria sulla guida burocratica del Libero consorzio comunale di Agrigento. Il giudice del lavoro del tribunale di Agrigento, Alessandra Di Cataldo, ha rigettato il ricorso d’urgenza presentato da Pitro Amorosia, blindando di fatto la nomina di La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Segretario generale del Libero consorzio: il giudice del lavoro si riserva di decidere sul ricorso di Amorosia
Leggi anche: Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Lega in pressing per la nomina del segretario generale
Blindata la nomina del segretario generale del Libero consorzio: rigettato il ricorso di Amorosia - Il tribunale ribadisce che il cambio rientra nelle prerogative istituzionali del presidente dell'ente, purché l'iter procedurale sia rispettato ... agrigentonotizie.it
Libero Consorzio di Agrigento, il Giudice conferma: legittima la nomina del nuovo Segretario Generale - Si chiude con una conferma netta la battaglia giudiziaria sulla guida burocratica del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia). licatanet.it
NON SEMPRE ASCOLTATO In questi giorni sono tanti gli attestati di stima rivolti al Vescovo Accrocca per la sua nuova nomina. Circostanze dove la retorica rischia di prendere il sopravvento ed ognuno si ritaglia ricordi spesso di parte e di comodo. Provia - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.