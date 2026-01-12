’Blasone’ ancora stregato Grifone sconfitto in Umbria

Il Foligno conquista una vittoria importante contro il Grosseto, interrompendo una serie negativa di otto sconfitte consecutive in casa. Dopo 17 risultati utili consecutivi, la squadra umbra si impone per 2-1 al

SERIE D Il Foligno si regala l’impresa: dopo 17 risultati utili di fila, la capolista Grosseto di Paolo Indiani cade per 2-1 al " Blasone ", storicamente campo indigesto per i maremmani, che nella città della Quintana non vincono dalla stagione 3132 e sono reduci, con oggi, da otto ko di fila. Passo falso che, per carità, non scalfisce le ambizioni degli uomini di Paolo Indiani perché la vittoria del campionato rimane in mano ai toscani in maniera indiscutibile. Foligno senza Sbraga e Tomassini; Grosseto con out Gerardini e Marzierli e con quattro elementi non al meglio in panchina. Inizia comunque con personalità la formazione di Indiani, che al 3’ già sfiora il gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

