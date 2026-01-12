Blackout Scandone | il terzo quarto condanna i lupi al Pala Angeli

La partita tra Blackout Scandone e Nuovo Basket Aquilano si è conclusa con una sconfitta per gli irpini, che hanno subito un parziale nel terzo quarto decisivo per il risultato finale. La gara, valida per l’ultima giornata del girone d’andata, si è disputata al Pala Angeli, terminando con il punteggio di 88-76. Di seguito, i dettagli e le analisi di un incontro che ha visto i padroni di casa prevalere nel secondo tempo.

L'ultima tappa del girone d'andata lascia l'amaro in bocca alla Scandone Avellino, che esce sconfitta dal parquet del Nuovo Basket Aquilano con il punteggio di 88-76. Quella che doveva essere la gara della conferma si è trasformata in una trasferta amara, segnata da un crollo verticale nella ripresa che ha vanificato quanto di buono costruito nei primi venti minuti di gioco. L'avvio di gara aveva lasciato presagire un esito ben diverso per gli uomini di coach Dell'Imperio. Grazie alle fiammate di Beck, autore di 20 punti, e alla solidità di Duranti che ne ha messi a referto 18, la Scandone era riuscita a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

