Black Mirror | La serie Netflix rinnovata per l’ottava stagione
Black Mirror, la serie antologica di fantascienza disponibile su Netflix, esplora le implicazioni della tecnologia sulla società moderna. Con un approccio sobrio e riflessivo, ogni stagione presenta storie indipendenti che invitano a una riflessione critica sul nostro rapporto con il progresso. Recentemente rinnovata per l’ottava stagione, Black Mirror continua a offrire approfondimenti sulle possibili evoluzioni e sfide del futuro digitale.
Black Mirror, la serie antologica di fantascienza che fonde tra loro diversi generi, è stata rinnovata per una ottava stagione.A dare notizia è stato lo stesso creatore Charlie Brooker in una recente intervista con Tudum, esordendo con una frase estremamente esplicita: “Black Mirror tornerà, e speriamo che sarà più Black Mirror che mai”. e ha continuato dicengo: “Quella parte del mio cervello è già stata attivata e sta ronzando. “ Charlie Brooker ha inoltre spiegato di essere impegnato a perfezionare il suo approccio ai diversi generi presenti nella serie, generi che spaziano dall’horror alla fantascienza passando per la distopia, fino alle commedie romantiche: “È un utile esperimento mentale quando mi approccio a una nuova storia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
