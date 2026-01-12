Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le partecipazioni in ETH hanno raggiunto 4,168 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 14,0 miliardi di dollari

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) ha annunciato un saldo di 4,168 milioni di token ETH e un totale di partecipazioni in criptovalute e contanti pari a 14 miliardi di dollari. Il presidente Tom Lee invita gli azionisti a votare SÌ alla proposta n. 2, per sostenere l’obiettivo di aumentare le partecipazioni in ETH. Maggiori dettagli e il messaggio del presidente sono disponibili sul sito ufficiale di Bitmine.

Il presidente Tom Lee esorta gli azionisti a votare SÌ alla proposta n. 2 per sostenere l'obiettivo di Bitmine di aumentare l'ETH per azione Gli azionisti possono trovare le ultime informazioni sui vantaggi di votare SÌ e il messaggio del Presidente sul sito web di Bitmine Gli ETH in staking di Bitmine è attualmente pari a 1.256.083 e la soluzione di staking MAVAN è sulla buona strada per il lancio nel primo trimestre del 2026 Bitmine rimane il più grande acquirente di ETH con nuova liquidità al mondo Bitmine ora possiede il 3,45% della riserva di token ETH, ovvero quasi il 70% del percorso verso la strategia "Alchimia del 5%" La somma di criptovalute Bitmine + disponibilità in contanti totale + "Moonshot" ammonta a 14,0 miliardi di dollari USA, inclusi 4,168 milioni di token ETH, un totale di 988 milioni di dollari in contanti e altre partecipazioni in criptovalute Bitmine ha indetto l'assemblea annuale degli azionisti al Wynn Las Vegas in data 15 gennaio 2026 Bitmine è leader tra le società con tesoreria in criptovalute grazie alla velocità di crescita del valore patrimoniale netto (NAV) per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle azioni BMNR BitMine è il 67° titolo azionario più scambiato negli Stati Uniti, con un valore di trading di 1,3 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni) Bitmine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di alto livello: Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee, per conseguire l'obiettivo di acquisire il 5% di ETH LAS VEGAS, 12 gennaio 2026 PRNewswire -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH hanno raggiunto 4,168 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 14,0 miliardi di dollari

Leggi anche: Il primo utile della sua holding di partecipazioni, i 357 milioni di debiti garantiti da lui. Leonardo Maria Del Vecchio dopo Twiga, Fiuggi e ristoranti ora pensa all’editoria

Leggi anche: Peppe Vessicchio, 5 foto iconiche delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

BMNR di Tom Lee porta le partecipazioni in ETH oltre i 4 milioni di token; Bitmine acquista ancora Ethereum, Strategy registra una perdita di 17 miliardi di dollari: qual è la differenza?; Bitmine chiede l’approvazione degli azionisti per aumentare le azioni autorizzate; BitMine aggiunge 24.000 ether, ma avverte che l’accumulo potrebbe rallentare senza l’approvazione degli azionisti.

BitMine Adds 24,266 ETH As BMNR Surges 4%, But Thursday Vote Could Kill The Rally - BitMine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) acquired 24,266 Ethereum (CRYPTO: ETH) last week, lifting holdings to 4. benzinga.com