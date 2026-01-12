Biogem si candida a un ruolo da protagonista nella ricerca sugli xenotrapianti

Biogem si propone come attore centrale nella ricerca sugli xenotrapianti, una tecnologia emergente che prevede il trasferimento di organi tra specie diverse. Questa innovazione potrebbe rappresentare una soluzione alle carenze di donatori umani, offrendo nuove prospettive nel campo dei trapianti. La ricerca in questo settore mira a migliorare la compatibilità e la sicurezza, aprendo possibilità future per il trattamento di patologie gravi.

Il trapianto di organi è un intervento chirurgico che consiste nella sostituzione di un organo malato e non più funzionante con uno sano dello stesso tipo, proveniente da un altro individuo, chiamato donatore. Dalla loro introduzione nella pratica medica, i trapianti hanno reso possibile curare e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: In Italia si potrà di nuovo sperimentare sugli animali per xenotrapianti e ricerche sulle sostanze d’abuso

Leggi anche: Eva Green protagonista nella serie Netflix Mercoledì un ruolo da star atteso dai fan

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Da Melito Irpino a Londra, la specialista Antonella Spinazzola del Dna a Biogem - Antonella Spinazzola, docente di Medicina Mitocondriale e Neuroscienze presso l'University College London e figura di riferimento internazionale ... ilmattino.it