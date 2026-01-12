Bianchi, ex allenatore dell’Inter, commenta l’incontro tra Inter e Napoli, sottolineando l’importanza di Scott McTominay. Con parole di apprezzamento, lo paragona a Johan Cruijff, evidenziando le qualità di un giocatore versatile e completo. L’analisi di Bianchi si concentra sullo spettacolo offerto a San Siro, offrendo una prospettiva equilibrata sul ruolo di McTominay nel contesto del calcio attuale.

Inter News 24 Bianchi, ex tecnico azzurro, promuove lo spettacolo di San Siro e paragona lo scozzese a una leggenda del passato. Il posticipo tra Inter e Napoli ha convinto pienamente Ottavio Bianchi, che ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport ha lodato la qualità della sfida. Nonostante il pareggio finale, l’ex allenatore ha apprezzato lo spirito combattivo mostrato in campo: «A me Inter-Napoli è piaciuta. Intensa, corretta, da telespettatore è stata una bella partita ». Bianchi ha inoltre sottolineato come il ritmo visto a San Siro sia stato superiore alla media del nostro campionato, definendo il match «vicina alle partite da calcio inglese ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bianchi parla di Inter Napoli e incorona McTominay: «Cruijff era come lui, un giocatore universale»

