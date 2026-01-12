Biancani si sente accerchiato | Una regìa per demonizzare i Comuni di centrosinistra

Biancani denuncia una campagna denigratoria contro i Comuni di centrosinistra, definendola una regìa volta a demonizzarli. L'esponente sottolinea come tali attacchi siano inaccettabili e privi di fondamento, evidenziando l'importanza di un confronto trasparente e rispettoso tra le istituzioni. Questa posizione invita a riflettere sulla necessità di un dialogo costruttivo e di un'analisi equilibrata delle dinamiche politiche locali.

"E’ inaccettabile questa campagna denigratoria che vuole demonizzare i Comuni del centrosinistra. E dietro c’è una regìa". Si chiama sindrome d’accerchiamento. Ed è quella che è chiaramente emersa dalle parole del sindaco Andrea Biancani durante l’iniziativa di sabato pomeriggio, alla Velostazione, dedicata a Matteo Ricci. Prima che l’europarlamentare salisse sul palco, Biancani si è concesso un comizio di 13 minuti nel corso dei quali si è preso meriti e ha rispedito al mittente critiche. Arrivando al cuore del suo teorema, c’è a suo avviso la volontà di abbattere le giunta di centrosinistra, di cui Pesaro rappresenta l’ultimo baluardo tra i capoluoghi di provincia marchigiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biancani si sente accerchiato: "Una regìa per demonizzare i Comuni di centrosinistra" Leggi anche: Disabilità, Pietro Trotta a gbt: “Soprattutto nei piccoli comuni si sente il problema” Leggi anche: Si sente male durante una cerimonia, studente soccorso e salvato da una professoressa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Neve e scuole aperte, Biancani risponde alle critiche: "La chiusura è l'ultima scelta" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.