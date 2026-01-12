Beyuku ingresso da dimenticare Buoni segnali da De Luca

Beyuku ha offerto un ingresso poco memorabile, mentre De Luca ha mostrato segnali positivi. Chichizola, nel suo ruolo, si è distinto per una buona gestione tra i pali, senza particolari errori sui due gol subiti. In uscita e con i piedi si è mostrato affidabile, reagendo efficacemente anche contro Gomes a metà ripresa. Un quadro che lascia alcune indicazioni sulla prestazione complessiva dei portieri in questa occasione.

CHICHIZOLA 6 Sui due gol og non ha grossissime colpe, in uscita e con i piedi se la cava bene e si oppone bene a Gomes a metà ripresa. TONOLI 6,5 Uno dei pochi raggi di luce nella notte buia. Più di una diagonale provvidenziale in difesa e quando si spinge in avanti ci prova. ADORNI 5,5 Si fa anticipare da Bortolussi sul primo gol patavino e in generale non mostra la sicurezza vista in altre occasioni. Ammonito, Sottil lo toglie. Forse dovrebbe rifiatare un momento (20' st Dellavalle 5,5 Perde male in uscita il pallone che innesca la rete del raddoppio biancorosso. Peccato per un errore che risulta alla fine letale, perchè entra bene).

