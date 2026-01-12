bettini il guastatore e la sintesi impossibile tra i due pd

Goffredo Bettini, figura di spicco del Pd noto per il suo ruolo di provocatore, vive tra Roma e la Thailandia. La sua presenza genera spesso discussioni e riflessioni all’interno del panorama politico italiano. In questo contesto, si confronta con le sfide di un partito che cerca di trovare un equilibrio tra le diverse anime al suo interno, rendendo difficile una sintesi stabile tra le sue diverse componenti.

Ognuno ha il suo destino. Quello di Goffredo Bettini (come definirlo? Insigne esponente del Pd la cui vita è divisa tra Roma e la Thailandia) è di provocare sconquassi. Questa volta il fiammifero lo ha acceso con un’intervista a Il Fatto Quotidiano, che nelle intenzioni voleva essere un contributo alla discussione, ma che è stata letta come un plateale cedimento alle ragioni del nemico Vladimir Putin con cui, dice Bettini, è ora di cominciare a parlare. Ma si sa che, in tempi come questi, anche le migliori intenzioni (ammesso che ci fossero) vengono prese come dichiarazioni di guerra. Come se non bastasse, l’ideologo della sinistra romana ne ha anche per l’ Europa, la cui governance targata von der Leyen non starebbe più in piedi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

