Bertolucci tuona | È partito il processo a Musetti I fenomeni che lo ritengono un miracolato da top ten primeggiano a livello…
Nella finale del torneo ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Aleksandr Bublik in due set. Per il tennista italiano si è trattato della settima finale consecutiva persa, sebbene abbia raggiunto il suo miglior ranking mondiale, attestandosi al numero 5. Bertolucci ha commentato il processo in corso attorno a Musetti, sottolineando le valutazioni sui suoi risultati e il suo potenziale nel circuito professionistico.
Ieri mattina nella finale del torneo Atp 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set (7-6, 6-3) da Aleksandr Bublik; per il tennista azzurro si è trattato della settima finale consecutiva persa, anche se si è potuto consolare con il best ranking (numero 5 del mondo). Nonostante ciò, parecchi tifosi l’hanno criticato . L'articolo Bertolucci tuona: “È partito il processo a Musetti. I fenomeni che lo ritengono un miracolato da top ten, primeggiano a livello.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. ATP di Marsiglia Lorenzo Musetti: Ritorno alla Vittoria a Marsiglia. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Messina ad alto livello digitale, la città entra nella top ten
Leggi anche: Spalletti tuona: «Mettono confusione con questi videini col cellulare perché hanno un amico che allena da un’altra parte e fanno i fenomeni». A chi si riferiva dopo Sassuolo Juve!
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.