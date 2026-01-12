Bertolucci tuona | È partito il processo a Musetti I fenomeni che lo ritengono un miracolato da top ten primeggiano a livello…

Nella finale del torneo ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Aleksandr Bublik in due set. Per il tennista italiano si è trattato della settima finale consecutiva persa, sebbene abbia raggiunto il suo miglior ranking mondiale, attestandosi al numero 5. Bertolucci ha commentato il processo in corso attorno a Musetti, sottolineando le valutazioni sui suoi risultati e il suo potenziale nel circuito professionistico.

