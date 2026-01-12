Berlin says talks on strengthening Arctic region security taking place within NATO

Attualmente, all’interno di NATO, si svolgono incontri dedicati a rafforzare la sicurezza nella regione artica. Le discussioni si concentrano su strategie e collaborazioni volte a garantire stabilità e difesa in un’area di crescente interesse strategico. Questi incontri riflettono l’attenzione internazionale verso le sfide e le opportunità presenti nel contesto artico.

BERLIN, Jan 12 (Reuters) - Discussions about further strengthening security in the Arctic region are currently taking place within NATO, a German government spokesperson . Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

