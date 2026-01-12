Bergamo saluta il Natale | si smonta la ruota panoramica
A Bergamo, il Natale si avvia alla sua conclusione con lo smontaggio della ruota panoramica e del Villaggio di Natale, previsto per lunedì 12 gennaio in centro. Questa operazione segna la fine delle festività natalizie nella città, ripristinando la normalità nel cuore di Bergamo. La rimozione delle installazioni rappresenta il consueto passaggio tra il periodo festivo e il ritorno alle attività quotidiane.
IN CENTRO. Lunedì 12 gennaio al via in centro a Bergamo le operazioni di smontaggio della ruota panoramica e del Villaggio di Natale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
