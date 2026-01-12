Bergamo partiti i lavori in via Autostrada - Foto

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione in via Autostrada a Bergamo, con interventi notturni finalizzati a ridurre i disagi per la circolazione. Questa fase segna l’avvio della trasformazione della strada di accesso alla città, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza. Le operazioni saranno svolte in modo da minimizzare l’impatto sui residenti e sui cittadini, garantendo un progresso graduale e controllato.

Il 12 gennaio iniziano i lavori in via Autostrada: corsie ridotte di notte, il nodo dell'asfalto ghiacciato - La prima fase notturna vincolata dalle condizioni meteo: la vernice della segnaletica non aderisce con l'asfalto trop

Linea T1 Bergamo-Albino, navette sostitutive per i lavori: aumentano i tempi di percorrenza - Il ritorno a scuola e al lavoro per i pendolari Teb inizia armandosi di una buona dose di pazienza.

Le pinze in azione iniziano a smantellare i guardrail in via Autostrada a Bergamo. Sono partiti questa sera, lunedì 12 gennaio, i lavori di riqualificazione e trasformazione della via in un nuovo grande viale alberato. Nell'area tra la rotonda di via Carnovali e la

