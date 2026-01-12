Benevento se non puoi vincerla non perderla | a Caserta un punto pesante

Benevento e Caserta si affrontano nel derby del “Pinto”, una sfida tra due squadre in posizioni di classifica diverse. Nonostante l’attesa, l’incontro si è rivelato meno intenso del previsto, offrendo poche emozioni sul campo. Un risultato che, pur pesando nella classifica, lascia spazio a riflessioni sul valore e le dinamiche delle due formazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Tanto rumore per nulla perché, a conti fatti, il derby del “Pinto” tra la prima e la terza in classifica ha regalato emozioni con il contagocce (LEGGI QUI). Troppo alta la posta in palio per entrambe che strada facendo di un match spigoloso ma mai cattivo si sono quasi per inerzia accontentate di un punto a testa che può andare bene a tutti. E’ vero che in questo modo i ragazzi di Floro Flores sono stati raggiunti in vetta dal Catania, ma la Strega ha cancellato dal calendario in maniera indenne una delle trasferte più difficili della stagione. “Se non puoi vincerla, non perderla” recita un vecchio adagio calcistico, modus operandi che il Benevento ieri sera ha applicato al meglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

