Benevento-Casarano al via la prevendita

È aperta la prevendita dei biglietti per la partita Benevento-Casarano, in programma prossimamente. La vendita è attiva dalle ore 15:00 del 12 gennaio 2026 e resterà disponibile fino alle 15:15 del 17 gennaio. Per acquistare i biglietti, si consiglia di consultare i canali ufficiali e rispettare le modalità indicate.

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 12 gennaio 2026 e fino alle ore 15:15 del 17 gennaio p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Casarano, in programma il giorno 17 gennaio 2026 alle ore 14:30. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 14€ 5€ 8€ DISTINTI 18€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 22€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 25€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 35€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 73€ – – SETTORE OSPITI 14€ – – NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: martedì 13 gennaio 2026 – dalle ore 11.

Casertana-Benevento 0-0 al 'Pinto': grande equilibrio. Benevento mantiene la vetta (con Catania), Casertana resta tra le prime. Prossime gare: Strega col Casarano, Falchetti col Potenza. #Benevento #SerieC #IamCALCIO x.com

Classifica parziale del 21° turno di serie C Catania e Monopoli vincono, Benevento e Casertana pareggiano. Casarano e Trapani perdono. Tra stasera e domani si concluderà la giornata. Catania torna in testa con le streghe dopo solo una giornata al second - facebook.com facebook

