benevento casarano al via la prevendita

È aperta la prevendita dei biglietti per la partita Benevento-Casarano, in programma prossimamente. La vendita è attiva dalle ore 15:00 del 12 gennaio 2026 e resterà disponibile fino alle 15:15 del 17 gennaio. Per acquistare i biglietti, si consiglia di consultare i canali ufficiali e rispettare le modalità indicate.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Benevento Calcio comunica che a partire  dalle ore 15:00 di oggi 12 gennaio 2026  e fino alle ore 15:15 del 17 gennaio p.v., saranno disponibili sulla piattaforma  Ticketone al link sport.ticktone.it  e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita  Benevento-Casarano, in programma il giorno 17 gennaio 2026 alle ore 14:30. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 14€ 5€ 8€ DISTINTI 18€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 22€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 25€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 35€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 73€ – – SETTORE OSPITI 14€ – – NB: I PREZZI  SONO   COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a  2,00€  e delle commissioni di servizio pari a  2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: martedì  13 gennaio 2026  – dalle ore 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

