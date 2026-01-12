bene la liberazione degli italiani in venezuela ma non basta la versione di arditti

La liberazione degli italiani detenuti in Venezuela, tra cui Alberto Trentini e Mario Burlò, rappresenta un passo importante. Tuttavia, resta ancora molto da fare per garantire piena tutela e rispetto dei diritti di tutti i cittadini coinvolti. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un impegno costante e di un dialogo diplomatico continuo per affrontare situazioni complesse e delicate.

La liberazione degli italiani detenuti in Venezuela — fra cui il cooperante Alberto Trentini e l’imprenditore Mario Burlò — è una buona notizia che porta sollievo alle loro famiglie e segna un passo diplomatico significativo dopo mesi di detenzione in condizioni prive di trasparenza. È doveroso riconoscere lo sforzo della Farnesina e delle diplomazie coinvolte, ma resta imprescindibile leggere questi avvenimenti nel quadro più ampio della crisi venezuelana e dei nuovi equilibri di potere nel Paese. La prima considerazione strategica è che il Venezuela sta cercando di riposizionarsi nei confronti della comunità internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

