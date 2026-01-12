Beautiful streaming replica puntata 12 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, torna l’appuntamento con Beautiful, la celebre soap americana. Nella puntata di oggi, Finn si sorprende nel scoprire che sua madre biologica è ancora viva, un evento che suscita grande emozione e condivisione con Deacon. È possibile rivedere la replica dell’episodio in streaming su Video Mediaset, per seguire ogni dettaglio di questa nuova puntata.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 12 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn è ancora incredulo che la madre biologica sia ancora viva e non perde occasione per rinnovare la gioia che prova, ampiamente condivisa da Deacon. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

