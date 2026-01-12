Se ti sei perso l’ultima puntata di Beautiful, ecco come e dove puoi rivederla in streaming. La soap, in onda da oltre 25 anni su Canale 5, continua ad appassionare il pubblico con le sue vicende. In questa guida troverai le opzioni disponibili per seguire la replica dell’episodio, garantendo un accesso semplice e immediato.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 12 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Leggi anche: Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Leggi anche: Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming; Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming; Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming; Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming.

Marichu Diaz. Man DeLorean · Cheeeez. Viaggiare in autobus e vedere la bellissima città di Torino./Riding on a bus and seeing the beautiful city of Turin.#torino #torinocentro #exploremore #everyonehighlights - facebook.com facebook