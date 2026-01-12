Bayeux-Marsiglia Coppa di Francia 13-01-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Analisi delle formazioni, quote e pronostici per il match tra Bayeux e Marsiglia, in programma il 13 gennaio 2026 alle 18:00, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. La sfida vede il Marsiglia di De Zerbi affrontare il Bayeux, squadra del Regional de la Normandie. Una partita importante per entrambe le squadre, con interessi diversi, che si inserisce nella fase a eliminazione diretta della competizione.
Si chiude la rassegna dei sedicesimi di finale di coppa di Francia con il Marsiglia di De Zerbi che scende in campo per affrontare il Bayeux, squadra che disputa il Regional de la Normandie. Squadra mai passata al professionismo, i giallo blu sono il frutto di una fusione tra le realtà locali avvenuta nel 1998. Da allora qualche apparizione in National 3 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Nantes-Nizza (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Metz-Montpellier (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Bayeux-Olympique Marsiglia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Coppa di Francia, il Monaco avanza agli ottavi: 3-1 all\'US Orleans, il tabellone completo; Coppa di Francia, lo Strasburgo ne fa 6 senza Rosenior e va agli ottavi: il tabellone completo –; Coppa di Francia, Nizza rimontato ma si salva ai rigori: Nantes out. Avanti Montpellier e Rennes.
Coppa di Francia 2025-2026: Bourg-en-Bresse-Marsiglia, le probabili formazioni - Marsiglia, trentaduesimi di Coppa di Francia 2025- sportal.it
Marsiglia fuori dalla coppa di Francia, De Zerbi se la prende con il presidente del Lille: "Mai successo in 30 anni di calcio" - Allo Stade Velodrome gli ospiti passano in vantaggio al 68' con Haraldsson su assist di David, ma vengono ... calciomercato.com
Coppa di Francia, goleada Marsiglia con sei marcatori diversi - Contro il modesto Bourg en Bresse, diverte e si diverte l'Olympique Marsiglia, che si impone con un rotondo 6- corrieredellosport.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.