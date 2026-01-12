Analisi delle formazioni, quote e pronostici per il match tra Bayeux e Marsiglia, in programma il 13 gennaio 2026 alle 18:00, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. La sfida vede il Marsiglia di De Zerbi affrontare il Bayeux, squadra del Regional de la Normandie. Una partita importante per entrambe le squadre, con interessi diversi, che si inserisce nella fase a eliminazione diretta della competizione.

Si chiude la rassegna dei sedicesimi di finale di coppa di Francia con il Marsiglia di De Zerbi che scende in campo per affrontare il Bayeux, squadra che disputa il Regional de la Normandie. Squadra mai passata al professionismo, i giallo blu sono il frutto di una fusione tra le realtà locali avvenuta nel 1998. Da allora qualche apparizione in National 3 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayeux-Marsiglia (Coppa di Francia, 13-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Nantes-Nizza (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Metz-Montpellier (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bayeux-Olympique Marsiglia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Coppa di Francia, il Monaco avanza agli ottavi: 3-1 all\'US Orleans, il tabellone completo; Coppa di Francia, lo Strasburgo ne fa 6 senza Rosenior e va agli ottavi: il tabellone completo –; Coppa di Francia, Nizza rimontato ma si salva ai rigori: Nantes out. Avanti Montpellier e Rennes.

Coppa di Francia 2025-2026: Bourg-en-Bresse-Marsiglia, le probabili formazioni - Marsiglia, trentaduesimi di Coppa di Francia 2025- sportal.it