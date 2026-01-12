Bayeux-Marsiglia Coppa di Francia 13-01-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Bayeux e Marsiglia, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia, si svolgerà il 13 gennaio 2026 alle ore 18:00. La sfida vedrà il Marsiglia di De Zerbi affrontare il Bayeux, formazione del Regional de la Normandie. In questa anteprima, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per un incontro che promette interesse e attenzione da parte degli appassionati di calcio.

Si chiude la rassegna dei sedicesimi di finale di coppa di Francia con il Marsiglia di De Zerbi che scende in campo per affrontare il Bayeux, squadra che disputa il Regional de la Normandie. Squadra mai passata al professionismo, i giallo blu sono il frutto di una fusione tra le realtà locali avvenuta nel 1998. Da allora qualche apparizione in National 3.

Analisi delle formazioni, quote e pronostici per il match tra Bayeux e Marsiglia, in programma il 13 gennaio 2026 alle 18:00, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. La sfida vede il Marsiglia di De Zerbi affrontare...

Appuntamento alle ore 21:00 su tv.comofootball.com con il Marsiglia Dopo la delusione in supercoppa l'OM di DeZerbi cerca subito di rifarsi in CoupedeFrance contro il Bayeux

