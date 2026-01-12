Bayeux-Marsiglia Coppa di Francia 13-01-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Bayeux e Marsiglia, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia, si svolgerà il 13 gennaio 2026 alle ore 18:00. La sfida vedrà il Marsiglia di De Zerbi affrontare il Bayeux, formazione del Regional de la Normandie. In questa anteprima, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per un incontro che promette interesse e attenzione da parte degli appassionati di calcio.

Si chiude la rassegna dei sedicesimi di finale di coppa di Francia con il Marsiglia di De Zerbi che scende in campo per affrontare il Bayeux, squadra che disputa il Regional de la Normandie. Squadra mai passata al professionismo, i giallo blu sono il frutto di una fusione tra le realtà locali avvenuta nel 1998. Da allora qualche apparizione in National 3 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

La sfida tra Bayeux e Olympique Marsiglia, in programma martedì 13 gennaio 2026, rappresenta uno degli incontri più affascinanti dei sedicesimi di finale di Coupe de France

