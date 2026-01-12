Bastoni | Il Napoli la squadra più forte affrontata quest’anno

Al termine del pareggio 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro, Alessandro Bastoni ha parlato in conferenza stampa per analizzare la partita. Il difensore ha sottolineato la qualità dell’avversario, ritenendo il Napoli la squadra più forte affrontata quest’anno. Le sue parole offrono uno spaccato sulle dinamiche di un match importante e sulle valutazioni della squadra in questa fase della stagione.

Al termine del 2-2 di San Siro contro il Napoli, è stato Alessandro Bastoni a presentarsi in conferenza stampa per raccontare sensazioni e chiavi di lettura del big match. Parole lucide e senza alibi quelle del difensore nerazzurro, che ha analizzato sia la partita sia il momento della squadra. Il centrale dell’Inter ha iniziato soffermandosi sul duello con Rasmus Hojlund, avversario diretto per larghi tratti della gara: “È un giocatore fortissimo e molto complicato da affrontare. In questi anni è cresciuto tantissimo, ai tempi dell’Atalanta non era ancora così dominante. Non sono rimasto sorpreso, sapevamo di affrontare una squadra con grande qualità”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calcio Napoli, De Laurentiis: “Squadra più forte dello scorso anno”

Leggi anche: Ancelotti convinto: «Lotta scudetto in Serie A? Quest’anno campionato più equilibrato, non so dire se l’Inter sia la più forte»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter, Bastoni: "Complimenti al Napoli, quando una squadra vince lo merita sempre" - Queste le parole di Alessandro Bastoni, che ha parlato così dello scorso anno, chiuso alle spalle del Napoli ... tuttomercatoweb.com

Bastoni vota Napoli per lo Scudetto: "Non c'è Messi, Inter senza fuoriclasse" - Lunedì l'Inter farà il suo debutto in campionato contro il Torino e Alessandro Bastoni, leader della squadra nerazzurra, torna a parlare a distanza di mesi. tuttosport.com

Inter, Bastoni: "Una squadra fallita non arriva in finale di Champions e a un punto dal titolo" - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 5- tuttomercatoweb.com

Alessandro Bastoni dopo il 2-2 contro il Napoli, tessa le lodi ai partenopei! x.com

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, El facebook