Bastoni a Dazn | Ci teniamo stretto questo pareggio Il primo posto? Ricordo ciò che era la percezione nei nostri confronti…
Dopo la partita tra Inter e Napoli, Bastoni ha commentato il pareggio, sottolineando l’importanza del risultato e la volontà di mantenere saldo il secondo posto in classifica. Il difensore nerazzurro ha inoltre ricordato le percezioni iniziali riguardo alla squadra, evidenziando l’impegno e la crescita continua dell’Inter nel corso della stagione. Le sue parole riflettono l’atteggiamento di una squadra concentrata e determinata a migliorarsi.
Inter News 24 Bastoni, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione di Inter-Napoli. Bastoni, alla conclusione di Inter-Napoli, match valevole per 20esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sul pareggio: «C’è qualche dettaglio, qualcosa, che dobbiamo mettere a posto. Mi tengo stretto il passo in avanti dal punto di vista mentale. Potevamo fare meglio sui gol subiti, ma c’è da riconoscere la qualità degli avversari. Mi ricordo ciò che era la percezione nei nostri confronti a inizio stagione, quindi mi porto a casa un buon metà campionato fino ad oggi». 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Don Luigi Garbini: «Le canzoni sono come dei lumini che mettiamo nei nostri altari, che ci rappresentano anche quando noi non ci siamo. Per questo Ornella Vanoni è dentro la nostra esistenza da non riuscire neanche più a scinderla dalla nostra storia personale»
Leggi anche: “Nessuno poteva replicare Clough: era davvero unico. Quello che ricordo del tempo trascorso con lui, e che forse ho portato con me nel management, è il fatto che ha instillato un “modo forestale” in tutto ciò che facevamo”. Ciò che Sean Dyche ha imparato da Brian Clough
#SerieAEnilive Giornata 18 Bologna 20:45 Stadio San Siro Dazn #InterBologna (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.