Bastoni a Dazn | Ci teniamo stretto questo pareggio Il primo posto? Ricordo ciò che era la percezione nei nostri confronti…

Dopo la partita tra Inter e Napoli, Bastoni ha commentato il pareggio, sottolineando l’importanza del risultato e la volontà di mantenere saldo il secondo posto in classifica. Il difensore nerazzurro ha inoltre ricordato le percezioni iniziali riguardo alla squadra, evidenziando l’impegno e la crescita continua dell’Inter nel corso della stagione. Le sue parole riflettono l’atteggiamento di una squadra concentrata e determinata a migliorarsi.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.