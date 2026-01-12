basket trapani esclusa dal campionato di serie a

La Trapani Shark è stata esclusa dal campionato di Serie A di basket al termine del girone di andata. Questa decisione influisce sulla partecipazione della squadra alla competizione, modificando il quadro del torneo e le prospettive future. Di seguito i dettagli e le implicazioni di questa scelta per il campionato.

La Trapani Shark è stata esclusa dal campionato di Serie A di basket al termine del girone di andata. Il provvedimento è stato adottato dal Giudice Sportivo sulla base della relazione del sostituto procuratore federale, in seguito alla gara contro Trento interrotta dopo appena quattro minuti. Alla base della decisione viene richiamato il principio di lealtà sportiva, dopo una stagione già segnata da una penalizzazione di dieci punti e da partite disputate con soli tre giocatori senior affiancati da elementi delle giovanili. Nel dispositivo, il Giudice Sportivo parla di «una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

