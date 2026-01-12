Basket serie B | Rullo Pielle con Ferrara Turchetto Primi grazie al lavoro nei due gironi 4-5 squadre più attrezzate di noi

La Pielle Basket si conferma leader nel girone B di serie B nazionale, battendo con autorità Ferrara 94-79. La squadra si distingue per solidità e determinazione, rimanendo al primo posto anche questa settimana. Secondo l’allenatore Turchetto, il successo deriva principalmente dal lavoro svolto finora, in un contesto competitivo dove alcune squadre, tra cui Ferrara, sono più attrezzate. La stagione prosegue con obiettivi chiari e continuità di rendimento.

