Basket serie B | Rullo Pielle con Ferrara Turchetto Primi grazie al lavoro nei due gironi 4-5 squadre più attrezzate di noi
La Pielle Basket si conferma leader nel girone B di serie B nazionale, battendo con autorità Ferrara 94-79. La squadra si distingue per solidità e determinazione, rimanendo al primo posto anche questa settimana. Secondo l’allenatore Turchetto, il successo deriva principalmente dal lavoro svolto finora, in un contesto competitivo dove alcune squadre, tra cui Ferrara, sono più attrezzate. La stagione prosegue con obiettivi chiari e continuità di rendimento.
Una Pielle solidissima ha steso con un perentorio 94-79 Ferrara e per un’altra settimana starà sola in testa al girone B di serie B Nazionale. Una vittoria mai in discussione quella del PalaMacchia, ottenuta con una prestazione di alto livello su entrambi i lai del campo contro una squadra con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Basket, serie B | Pielle in volata con San Severo, Turchetto non si accontenta: "Vittoria pesante, ma dobbiamo essere più cinici"
Leggi anche: Basket, serie B | La Pielle doma Faenza, Turchetto: "Abbiamo dimostrato cosa vogliamo essere"
Pielle sette bellezze, Turchetto: Primi grazie al lavoro, ma non siamo i più forti; Nextra Napoli il bilancio di coach Ferazzoli | Orgoglio lavoro e l’anima di una Napoli che lotta.
Serie B – Nona sinfonia Rucker, espugnata Fidenza - Sei giocatori in doppia cifra e un secondo tempo in modalità rullo compressore regalano ai bianconeri la nona vittoria di fila ed il quarto posto al ... basketinside.com
Serie B - Nona sinfonia Rucker San Vendemiano, vittoria schiacciante a Fidenza - Sei giocatori in doppia cifra e un secondo tempo in modalità rullo compressore regalano ai bianconeri la nona vittoria di fila ed il quarto posto al termine del girone di andata. pianetabasket.com
Basket, B interregionale. La Bim Bum Rende torna in campo: c’è il Corato - La Serie B Interregionale di Basket riaccende i motori e lo fa con un appuntamento che promette scintille. cn24tv.it
Basket, Serie B f.le: 13^ giornata, Nico Ponte Buggianese-Pf Prato 67-66. - facebook.com facebook
BASKET / SERIE C - Derby combattuto davanti a un numeroso pubblico x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.