Basket Serie B Nazionale La San Giobbe concede il bis Imola alza la bandiera bianca
Nel campionato di Basket Serie B Nazionale, la San Giobbe di Imola ottiene una vittoria consecutiva, mentre Chiusi subisce una sconfitta. La partita si è conclusa con il punteggio di 70-60 per Chiusi, che ha visto una prestazione significativa di Gravaghi con 21 punti. Entrambe le squadre continuano a competere con impegno in questa fase della stagione, evidenziando il livello competitivo del torneo.
CHIUSI 70 IMOLA 60 CHIUSI: Balducci, Natale 6, Bertocco 9, Molinaro 2, Candotto 3, Gravaghi 21, Raffaelli 13, Moreno, Petrucci 2, Rasio 6, Minoli 8. Allenatore Zanco. IMOLA: Kupstas 17, Chessari 7, Moffa, Filippini, Gozo, Raucci 11, Abati Toure 1, Sanguinetti 4, Thioune 4, Zedda 16. Allenatore Dalmonte. Arbitri: Manganiello, Del Gaudio, Leggiero. Parziali: 12-15, 34-30, 48-41. CHIUSI – Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2026 dell’Umana San Giobbe Chiusi promette veramente bene. All’Esta Forum è arrivata la seconda vittoria di fila per i Bulls, un risultato che dà un’iniezione di fiducia importante alla squadra di coach Nicolas Zanco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
