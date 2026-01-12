Basket serie B | La Pielle riabbraccia Donzelli l' ala-pivot torna a vestire il biancoblù Farneti | Può dare ancora molto a questa maglia

La Pielle Basket rafforza il suo roster nella serie B di basket con il ritorno di Daniel Donzelli, ala-pivot cremonese di 30 anni. Dopo la partenza di Capitan Campori, la società ha risposto alle indicazioni di coach Turchetto, credendo nel valore dell’esperienza e della continuità. Farneti sottolinea come Donzelli possa ancora contribuire significativamente alla squadra, rafforzando il progetto biancoblù nel prosieguo della stagione.

Le indicazioni di coach Turchetto erano state chiare. E, dopo la partenza di capitan Campori, la società ha trovato subito il modo di accontentare il coach biancoblù rinforzando ulteriormente il roster della Pielle con il ritorno in biancoblù del trentenne ala-pivot cremonese, Daniel Donzelli.

