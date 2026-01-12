Basket Serie A | la Virtus supera in rimonta Venezia Brescia torna a sorridere

La Virtus Bologna ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in Serie A di basket, superando in trasferta l’Umana Reyer Venezia con il risultato di 81-75. La squadra emiliana si conferma in testa alla classifica, mentre Brescia torna a vincere e a sorridere nel campionato nazionale. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con la Virtus che ha saputo rimontare e chiudere con successo l’incontro.

Bologna, 11 gennaio 2026 – Continua la corsa in vetta alla classifica del campionato di Serie A di basket della Virtus Olidata Bologna che ha centrato la terza vittoria di fila sconfiggendo a domicilio l'Umana Reyer Venezia 81-75. Un successo che per larghi tratti della gara è sembrato tutt'altro che scontato visto che i bianconeri hanno rincorso i lagunari, i quali hanno toccato persino il +18, sospinti da quattro uomini in doppia cifra (16 punti per Kyle Wiltjer). Nei 10' finali, però, gli orogranata sono crollati al cospetto della difesa virtussina che ha concesso loro soltanto 7 punti (a fronte dei 26 mandati a bersaglio dagli ospiti).

