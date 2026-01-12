Basket | dal sogno scudetto all' esclusione niente lieto fine per Trapani

La stagione di Serie A di basket si conclude anticipatamente per Trapani, esclusa dal torneo a seguito delle recenti controversie e sanzionata con una multa di 600 mila euro. La decisione arriva dopo le problematiche emerse durante la partita contro Trento, che hanno compromesso la partecipazione della squadra siciliana alla competizione. Un episodio che segna la fine del percorso di Trapani in questa edizione del campionato.

ROMA - La serie A di basket andrà avanti senza Trapani. Com'era prevedibile dopo la farsa di sabato contro Trento, puntuale è arrivata l'esclusione dal campionato della squadra siciliana, sanzionata anche con una maxi-ammenda da 600 mila euro. Per il giudice sportivo il goffo tentativo di Trapani di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

