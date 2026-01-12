Questa sera alle 21.15, al palaOliveti, la Pallacanestro Massa affronta il Pietrasanta nella seconda giornata del ritorno del campionato regionale 3, girone C. Un impegno da non sottovalutare, poiché l’avversario si presenta come una squadra competitiva. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire con determinazione nel campionato.

Torna in campo questa sera (palaOliveti, ore 21.15) la Pallacanestro Massa che ospita il Pietrasanta per la giornata numero due di ritorno della divisione regionale 3 di basket, girone C. Sulla carta l’incontro non presenta grandi difficoltà: i biancorossi veleggiano nella parte alta della classifica a soli due punti dalla capolista Calcinaia contro la quale, nella gara di ritorno, molto probabilmente si deciderà chi terminerà il testa la prima fase. Il Piestrasanta è nella parte bassa della classifica e la differenza tecnica tra le due formazioni è già stata evidenzia nella gara di andata terminata 52-80 per i biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket. Arriva il Pietrasanta. Avversario per il Massa da non sottovalutare

Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 3 le squadre apuane esordiranno il 2 novembre contro il Valdera e il Pietrasanta B. Massa e Audax hanno progetti ambiziosi

Leggi anche: Maltempo: nubifragio a Massa, allagamenti sull’Aurelia da Montignoso a Pietrasanta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Basket. Arriva il Pietrasanta. Avversario per il Massa da non sottovalutare.

Basket. Arriva il Pietrasanta. Avversario per il Massa da non sottovalutare - 15) la Pallacanestro Massa che ospita il Pietrasanta per la giornata numero ... sport.quotidiano.net