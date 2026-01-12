Dopo il match tra Barcellona e Real Madrid, si sono verificati momenti di tensione nel post-partita. La gara ha suscitato discussioni, con particolare attenzione alle azioni di alcuni giocatori, tra cui Mbappé, oggetto di critiche per un gesto specifico. Questo episodio ha generato un certo caos, riflettendo le emozioni intense legate a una delle sfide più attese del calcio spagnolo.

Barcellona Real Madrid, caos nel post-partita Mbappé nel mirino della critica per quel gesto. Cosa è successo in Supercoppa Barcellona Real Madrid, caos dopo la partita! Mbappé criticato dopo quel quel gesto. Cosa è accaduto in Supercoppa. La finale della Supercoppa di Spagna, disputatasi ieri sera, ha offerto grande spettacolo sul campo, concludendosi con una vittoria sofferta del Barcellona sul Real Madrid per 3-2. Tuttavia, l’intensità della sfida sportiva ha presto lasciato spazio a una vivace controversia extrasportiva subito dopo il fischio finale, con Kylian Mbappé finito nell’occhio del ciclone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Barcellona Real Madrid, caos nel post-partita

