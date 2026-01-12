Barbareschi contro Ranucci | Il conduttore di Report dimentica il mio nome Strano il suo consulente mi spia

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Barbareschi critica Sigfrido Ranucci per aver dimenticato il suo nome durante una trasmissione, utilizzando l’episodio come occasione per una presa di posizione. L’attore sottolinea anche un sospetto riguardo al ruolo di un consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia, in un contesto che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda si inserisce nel dibattito sulle modalità di conduzione e imparzialità delle trasmissioni televisive.

Una mancata formula di cortesia televisiva diventa il pretesto per una stoccata in diretta. Luca Barbareschi attacca Sigfrido Ranucci per non aver “passato la linea” ad Allegro ma non troppo e tira in ballo il consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ranucci “in forte pericolo”: il Viminale aumenta la scorta al conduttore di Report

Leggi anche: FdI attacca di nuovo Ranucci. Il conduttore di Report: "Abbiamo editori politicizzati che gestiscono i giornali come manganelli"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Barbareschi contro Ranucci: “Il conduttore di Report dimentica il mio nome. Strano, il suo consulente mi spia”.

barbareschi contro ranucci conduttoreLuca Barbareschi e la battuta in diretta su Elodie: “Di quelle che cantano così” - Nel complimentarsi con la cantante della band il conduttore scherza: “Io queste le chiamo lezioni per Elodie”. fanpage.it

barbareschi contro ranucci conduttoreAnche Ranucci attacca il Giornale: così vuol metterci a tacere - Gli scoop su Report e sul sistema di dossieraggio non piacciono al conduttore. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.