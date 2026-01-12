Barbareschi contro Ranucci | Il conduttore di Report dimentica il mio nome Strano il suo consulente mi spia
Luca Barbareschi critica Sigfrido Ranucci per aver dimenticato il suo nome durante una trasmissione, utilizzando l’episodio come occasione per una presa di posizione. L’attore sottolinea anche un sospetto riguardo al ruolo di un consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia, in un contesto che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda si inserisce nel dibattito sulle modalità di conduzione e imparzialità delle trasmissioni televisive.
Una mancata formula di cortesia televisiva diventa il pretesto per una stoccata in diretta. Luca Barbareschi attacca Sigfrido Ranucci per non aver “passato la linea” ad Allegro ma non troppo e tira in ballo il consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Volano stracci tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi, vicini di palinsesto nella domenica sera/notte di Rai3 da "Report" ad "Allegro ma non Troppo", Barbareschi apre la puntata del suo programma, appunto subito dopo Report e attacca Ranucci per non no - facebook.com facebook
