Barbareschi attacca Ranucci | Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro Stai attento!

Luca Barbareschi ha criticato pubblicamente Sigfrido Ranucci, accusandolo di non aver ricordato al pubblico di Rai 3 che, dopo il suo programma, viene trasmesso Allegro Ma Non Troppo. La discussione riguarda la comunicazione tra programmi televisivi e il ruolo di ciascuno nel mantenere informato il pubblico. Questa polemica mette in evidenza le dinamiche interne al palinsesto e l’importanza di una corretta informazione tra le trasmissioni.

Luca Barbareschi si scaglia in diretta contro Sigfrido Ranucci, reo ieri sera di non aver ricordato al pubblico di Rai 3 che, dopo il suo programma, va in onda Allegro Ma Non Troppo. Ebbene sì: anziché ringraziare l’alto traino che gli arriva da Report, Barbareschi sbotta. Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi. Lui fa fatica a dirlo, gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro tuona il conduttore e attore in apertura di puntata. Un’arringa che prosegue: Gli voglio ricordare che il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sui giornali, per questo verrà querelato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

