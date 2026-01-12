Banff Mountain Film Festival

Il Banff Mountain Film Festival World Tour, evento internazionale dedicato alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, arriva in Italia con la sua 14ª edizione. La rassegna, che celebra le storie di esplorazione e passione per l’ambiente naturale, si concluderà a Catania, offrendo agli spettatori un’opportunità unica di scoprire film che raccontano il mondo outdoor e le sue sfide.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e chiude il suo viaggio a Catania.L’appuntamento è per venerdì 20 marzo 2026, presso il Cinema King. Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Banff Mountain Film Festival a Lecco Leggi anche: Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Verona il meglio del cinema di montagna e avventura Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Banff Mountain film festival arriva ad Ancona: al Cinema Azzurro il meglio delle pellicole di montagna e avventura; “IL NUOVO VA IN MONTAGNA” Rassegna di cinema di montagna in collaborazione con il Club Alpino Italiano; Romano Benet Nives Meroi. Banff Mountain Film Festival a Lecco - Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a ... leccotoday.it

Il Banff Mountain film festival arriva ad Ancona: al Cinema Azzurro il meglio delle pellicole di montagna e avventura - Il “BANFF Mountain Film Festival World Tour”, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e ... anconatoday.it

Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Torino il meglio del cinema di montagna e avventura - Film che non si limitano a raccontare imprese sportive, ma che esplorano temi profondi e contemporanei come il cambiamento, la resilienza, il rapporto tra uomo e ambiente e il desiderio di spingersi o ... torinotoday.it

Banff Mountain Film festival 2026

Torna a Trieste il Banff Mountain Film Festival Tour, con la proiezione di pellicole che raccontano storie affascinanti, imprese fuori dal comune e molto altro. Appuntamento il prossimo 4 marzo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.