Banff Mountain Film Festival a Lecco

Il Banff Mountain Film Festival World Tour, evento internazionale dedicato alla montagna e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione. La rassegna cinematografica si svolgerà a Lecco, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire storie e immagini legate alla montagna, alla natura e all’avventura, attraverso una selezione di film di alta qualità.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Lecco.L’appuntamento è per mercoledì 11 marzo 2026, presso il Cinema Palladium.Lo spettacolo fa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Verona il meglio del cinema di montagna e avventura Leggi anche: Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Pisa il meglio del cinema di montagna e avventura Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Banff Mountain film festival arriva ad Ancona: al Cinema Azzurro il meglio delle pellicole di montagna e avventura; “IL NUOVO VA IN MONTAGNA” Rassegna di cinema di montagna in collaborazione con il Club Alpino Italiano; Romano Benet Nives Meroi. Banff Mountain Film Festival a Lecco - Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a ... leccotoday.it

Il Banff Mountain film festival arriva ad Ancona: al Cinema Azzurro il meglio delle pellicole di montagna e avventura - Il “BANFF Mountain Film Festival World Tour”, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e ... anconatoday.it

Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Torino il meglio del cinema di montagna e avventura - Film che non si limitano a raccontare imprese sportive, ma che esplorano temi profondi e contemporanei come il cambiamento, la resilienza, il rapporto tra uomo e ambiente e il desiderio di spingersi o ... torinotoday.it

Torna a Trieste il Banff Mountain Film Festival Tour, con la proiezione di pellicole che raccontano storie affascinanti, imprese fuori dal comune e molto altro. Appuntamento il prossimo 4 marzo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.