Bando editoria 2025–2026 | Infoclip il partner delle scuole per gestire tutti gli abbonamenti con rimborso fino al 90%

Il Bando editoria 2025–2026 offre alle scuole la possibilità di ottenere un rimborso fino al 90% per gli abbonamenti a riviste e quotidiani utili per la didattica. Infoclip è il partner ideale per gestire in modo semplice e efficace tutte le sottoscrizioni, garantendo un supporto completo e trasparente. Approfitta di questa opportunità per arricchire le risorse educative della tua istituzione scolastica.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.