Bando editoria 2025–2026 | Infoclip il partner delle scuole per gestire tutti gli abbonamenti con rimborso fino al 90%
Il Bando editoria 2025–2026 offre alle scuole la possibilità di ottenere un rimborso fino al 90% per gli abbonamenti a riviste e quotidiani utili per la didattica. Infoclip è il partner ideale per gestire in modo semplice e efficace tutte le sottoscrizioni, garantendo un supporto completo e trasparente. Approfitta di questa opportunità per arricchire le risorse educative della tua istituzione scolastica.
Il bando editoria 20252026 permette alle scuole di ottenere il rimborso fino al 90% per abbonamenti a riviste e quotidiani utili ai fini didattici. Con Infoclip, gestire gli ordini è semplice, senza contattare ogni singolo editore: preventivi gratuiti, unica fattura e assistenza completa. Infoclip: il partner ideale per la gestione degli abbonamenti scolastici.
