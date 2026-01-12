Bande di clandestini scatenati Paura e pestaggi in mezza Italia

Negli ultimi giorni si sono verificati episodi di violenza coinvolgendo gruppi di stranieri irregolari in diverse città italiane. In poche ore, sono stati segnalati aggressioni a un funzionario del Mimit e a un rider, attribuite a persone con precedenti o recentemente espulse. Questi eventi evidenziano tensioni crescenti e la complessità delle problematiche legate all’immigrazione irregolare nel paese.

Termini choc: in poche ore massacrati di botte un funzionario del Mimit e un rider. Presa un’orda di stranieri: un tunisino con precedenti, un egiziano appena espulso (invano) e molti altri irregolari. Ma ormai è la norma.. La città del dem Lepore allo sbando: in stazione due uomini Polfer sono stati aggrediti da un tunisino. In zona università un magrebino è stato «affettato» con lame e machete.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

